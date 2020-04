Stiri pe aceeasi tema

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul patru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, a anuntat Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al fortei de munca a crescut in…

- Veniturile Bulgariei de pe urma vizitatorilor straini au crescut usor, cu 0,4%, in 2019 pana la 3,7 miliarde euro, a anuntat miercuri Ministerul Turismului din tara vecina, citand datele furnizate de Banca Nationala a Bulgariei, transmite BTA, informeaza AGERPRES . Datele pentru luna decembrie 2019…

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National…

- Trei lei pe luna. Cam atat aloca o familie cu venituri medii pentru educație, in Romania. Calculele au fost facute de Institutul Național de Statistica, pentru lunile de vara ale anului trecut. Potrivit acestora, cea mai mare parte din cheltuieli se duce spre consum.