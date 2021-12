Guvernul francez, care recent a impus firmelor sa adopte telemunca pentru cel putin trei zile pe saptamana, in ideea de a lupta impotriva raspandirii Covid-19, vrea si amenzi de pana la 50.000 de euro pentru companiile recalcitrante, informeaza AFP. Pana la finele acestei saptamani, va fi depus un amendament la proiectul de lege care transforma certificatul de vaccinare in pasaport sanitar, care ar urma sa fie discutat lunea viitoare in Adunarea Nationala, informeaza AFP citand surse din anturajul ministrului Muncii, Elisabeth Borne. Aceasta din urma a declarat joi, pentru postul de televiziune…