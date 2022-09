Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net, in ușoara creștere România avea anul trecut 5,1 milioane de salariați, iar câștigul salarial mediu net a fost de 3.416 lei, în creștere cu 6,2% fața de anul precedent, arata ultimele date publicate de Institutul Național de Statistica. Fața de media naționala,…

- Laci, un tanar maghiar din Budapesta, a vizitat de curand mai multe orașe din Romania și a avut ocazia sa ajunga și in Munții Fagaraș. S-a declarat surprins placut de cele vazute deși admite ca nu avea foarte multe așteptari. „Am venit cu niște prieteni cu mașina și am ales un traseu interesant, zic…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, vineri dimineata, ca a obtinut serviciile fotbalistului senegalez Ibrahima Mbaye, fundas in varsta de 27 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Firma de transport BlackCab s-a extins incepand cu 5 septembrie la Iasi, iar pana la finalul anului vrea sa intre si pe pietele din Brasov, Sibiu si Craiova. Compania este active in prezent in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Constanta si Iasi. "Lansarea in Iasi se incadreaza in strategia noastra de a fi…

- Un numar de 1.825 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 573 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform sursei citate, 341 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Dupa 7 ani de cand a fost stabilit prețul de 2 lei pe calatorie, odata cu extinderea transportului catre zona metropolitana dar și din cauza scumpirii costurilor cu carburanții și consumabilele, un bilet de autobuz va costa 2,5 lei. Prețul e valabil de joi, 1 septembrie. Chiar și cu aceasta majorare,…

- Compania Air Connect se axeaza momentan pe zboruri interne, dorind sa conecteze aeroporturile oraselor mari inte ele. Primele orase din Romania vizate sunt Bucuresti, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova, Targu Mures, Sibiu si Baia Mare. De inceput doar Baia Mare, Cluj, Sibiu, Targu Mures si Suceava, vor…

- Angajatii din Capitala, Cluj, Sibiu si Timis au cele mai mari salarii din țara. Companiile din aceste regiuni isi platesc cel mai bine angajatii, astfel ca acestea ocupa primele locuri in clasamentul judetelor cu cele mai mari salarii medii nete in luna mai a acestui an, dupa cum arata datele de…