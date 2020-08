Stiri pe aceeasi tema

- Domnule Bojin suntem pe final de precampanie electorala și sunteți singurul candidat care nu are publicitate outdoor. De ce? Din respect fața de cetațenii acestui județ, care de saptamani bune sunt agresați vizual de panourile gigantice și numeroase atarnate pe toate gardurile și zidurile de PSD, PNL,…

- Un barbat de 55 ani din Chiojdeni a ajuns pe mainile medicilor de la Spitalul de Urgența ,,Bagdasar-Arseni” București dupa ce a suferit mai multe traumatisme cazand din caruța. Inițial, vranceanul a fost adus la Spitalul Județean Focșani, acolo unde s-a descoperit ca acesta a suferit un traumatism …

- Ziarul Unirea Medic roman, mesaj pentru cei care nu cred in existența coronavirusului: „Nu crezi in Covid. Atunci hai cu noi in terapie intensiva fara masca și respira adanc!” Simin Aysel Florescu, medic la Spitalul „Victor Babeș” din București, transmite un mesaj extrem de dur scepticilor, celor care…

- Horea Mihai Badau, lector universitar doctor in cadrul Universitații din București, avertizeaza pe blogul sau, intr-o ampla postare asupra tendinței romanilor, a oamenilor in general, de a se deconecta de realitatea situației epidemiei de coronavirus, pentru a se proteja. „Mulți inchid ochii și spera…

- Dupa saptamani bune in care starea de sanatate s-a deteriorat din ce in ce mai mult, parintele Petrea Petrea, cel care a fost parohul Bisericii „Tururor Sfinților” din Focșani, a murit ieri la Spitalul „Fundeni” București. Conform surselor noastre, preotul ar fi suferit o criza de pancreas, dar era…

- Povestea Alexei Lupu, sefa promotiei 2020 la Liceul de Arta „Gheorghe Tattarescu‟ Focsani, este abia la inceput. La cei 19 ani pe care ii are, Alexa vrea sa studieze Conservatorul la Bucuresti si sa devina membra a unui cor profesionist precum „Madrigal‟. Dar viata ei nu a fost intotdeauna legata de…

- Acum, clar, fiecare firma face ce vrea cu banii ei, iar faptul ca Viitorul lui Gheorghe Hagi a ”pus mana”, pentru urmatorii 3 ani, pe un sponsor atat de potent cum este ”o companie petroliera”, este de remarcat! Hagi ”vinde”, are ”imagine”, are ”viitor”, mai ales daca se va decide, mai devreme sau mai…

- Jandarmii din Prahova au intervenit duminica dupa-amiaza pentru recupererea a patru turiste, care s-au intalnit cu un urs pe un traseu din Busteni. Potrivit Jandarmeriei Prahova, este vorba de patru tinere, trei din Bucuresti si una din Bacau, care au sunat la 112 si au anuntat ca s-au intanit cu ursul…