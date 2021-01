Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat norvegian al Partidului Progresului (populist, de dreapta), care l-a nominalizat in septembrie 2020 pe presedintele american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, a afirmat joi ca acesta a meritat nominalizarea, dar ca acum nu ar mai face-o, relateaza dpa. Politicianul norvegian spune…

- Un deputat norvegian care l-a nominalizat, in septembrie anul trecut, pe presedintele american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace a afirmat joi ca acesta si-a meritat nominalizarea, dar ca acum el nu ar mai face-o, relateaza dpa potrivit Agerpres. "Nominalizarea la Nobel a fost pentru acordul…

- Susținatoarea președintelui in funcție Donald Trump ucisa miercuri in cladirea Capitolului este o fosta membra a Forțelor Aeriene din California care a scris pe Twitter cu o zi mai devreme de violențe ca „nimic nu ne va opri&r

- Specialiștii au explicat cum cum poți afla daca ai avut COVID fara sa știi. Cele cinci semne dezvaluite de aceștia pot indica ca ai avut de-a face cu temutul coronavirus. Explicația se regasește intr-un studiu efectuat de mai mulți cercetatori. Aceștia au prezentat recent simptome, care ar putea sugera…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul în retragere Lloyd Austin, care s-a aflat în fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu în administratia Obama, scriu Politico și Reuters, preluate de Agerpres.Prin…

- Donald Trump foloseste timpul care i-a mai ramas de executat din mandatul de presedinte pentru a retrage cat mai multe trupe din Orientul Mijlociu, ca parte a promisiunii sale de campanie de a pune capat razboaielor straine si de a-i aduce acasa pe toti militarii aflati in teatrele de operatiuni.…

- Președintele american in exercițiu Donald Trump nu era la Washington in momentul in care proiecțiile media l-au dat ciștigator al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie pe rivalul sau democrat, Joe Biden. Trump se afla la clubul saude golf din Virginia. In imaginile publicate de BBC, Trump este vazut…

- Donald Trump este foarte activ pe pagina sa de Twitter și transmite mesaj dupa mesaj. Dupa ce a fost blocat parțial pe rețea pentru o acuzație de frauda, Trump a revenit și spune ca rezultatele parțiale sunt rele pentru țara sa.Citește și: ANALIZA MEDIA Cum a relatat presa din intreaga lume…