Stiri pe aceeasi tema

- Dacia iși continua parcursul bun pe piața europeana. Datele Dataforce cu privire la inmatricularile de autoturisme noi din luna iulie la nivelul Europei arata ca modelul Sandero a ocupat locul 2 in clasament cu un total de 17.228 unitați, scrie economica.net. Citește și: CS Mioveni a obținut prima…

- TBI Bank vine o o oferta pentru clienți de nerefuzat. Aceasta a incheiat un parteneriat cu retailerul F64, pentru a ajuta clienții care iși doresc sa achiziționeze echipamente foto. Cu ce soluție a venit compania, afla in randurile urmatoare. TBI Bank ofera soluții de finanțare in rate Inflația iși…

- STRUCTURA… In noul an școlar, elevii vor incepe mai devreme cursurile și le vor termina mai tarziu ca anul trecut. Astfel, daca anul trecut au revenit in banci pe 13 septembrie, acum se vor intoarce la școala in data de 5 septembrie. Cursurile vor fi incheiate pe 16 iunie, mai tarziu cu o saptamana…

- Modele subiecte BAC 2022 sesiunea de toamna. In aceasta tomana va avea loc cea de a doua sesiune de Bacalaureat din 2022. Candidații la aceasta sesiune sunt elevii care, fie nu au luat in prima sesiune, sau din alți ani. In același timp, conform Ministerului Educației, s-a stabilit și ce elevi nu pot…

- La patru ani de la evenimentele din 10 august, nu exista niciun vinovat. Asta, in pofida numeroaselor marturii si a filmarilor care arata modul brutal in care a fost inabusita manifestatia. Au fost sute de plangeri penale, dar niciun verdict. Aproximativ 700 de oameni au facut plangeri penale dupa ce…

- Cum arata cataloagele și carnetele de elev pentru anul școlar 2022-2023. Noile modele, prezentate de minister Ministerul Educației a publicat noile modele de cataloage și carnet de elev, pentru anul școlar 2022-2023, care va fi structurat pe module in loc de semestre. Este vorba despre documentele-model…

- Cota redusa de TVA pentru lemnul utilizat ca lemn de foc inceteaza sa se aplice cel tarziu la 1 ianuarie 2030, iar pentru pesticide chimice si ingrasaminte chimice, la 1 ianuarie 2032, potrivit proiectului de ordonanta pentru modificarea Codului Fiscal, publicat luni seara. Fii la curent cu…

- Cele mai populare si mai des utilizate masini de ambalat in productia din Romania, indiferent de domeniul de activitate sunt echipamentele de ambalare pe orizontala (flow-pack), pe verticala (inclinat) si de tip stick sau teraedru. Aceste utilaje de ultima generatie sunt concepute astfel incat sa acopere…