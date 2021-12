Nu e important cât mâncăm între Crăciun și Revelion, ci cât mâncăm din prima zi a anului până la Crăciun! Sunt estimari potrivit carora in perioada sarbatorilor Craciunului luam in greutate, in medie 1-2 kilograme. Din fericire, aceste kilograme pot fi rapid eliminate, daca revenim la o alimentație echilibrata. Deoarece ”nu este important cat mancam intre Craciun și Revelion, ci cat mancam din prima zi a anului pana la Craciun”. Așa ca problema kilogramelor luate de sarbatori este una rezolvabila. Dar pentru a rezolva problema reala, grava a kilogramelor suplimentare avem la dispoziție trei sute și ceva de zile. De sarbatori, vrem sa ne simțim bine, cu atat mai mult in aceasta perioada in care nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

