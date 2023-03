Stiri pe aceeasi tema

- Licitatiile pentru sectoarele de plaja vor fi organizate, cu siguranta, in luna martie, iar pana pe 15 aprilie „Apele Romane" trebuie sa predea aceste zone noilor chiriasi, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Biodiversitatea Deltei Dunarii nu a fost afectata in prezent de lucrarile de dragare facute de Ucraina pe canalul Bistroe, iar primele masuratori cu privire la debitul Dunarii au fost finalizate pe brațul Chilia si pe sectiunile apelor teritoriale ale Romaniei, a declarat, joi, la finalul sedintei de…

- Casa Verde Fotovoltaice 2023: Cand ar putea incepe programul Casa Verde Fotovoltaice 2023: Programul ar putea incepe pana la inceputul lunii aprilie Aplicatia pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, destinata persoanelor fizice, ar putea fi deschisa la sfarsitul lunii martie, inceputul lunii…

- Aplicatia pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, destinata persoanelor fizice, ar putea fi deschisa la sfarsitul lunii martie, inceputul lunii aprilie, a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Producatorii/importatorii si comerciantii de bauturi au obligatia sa se inscrie in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare (SGR) pana pe data de 28 februarie 2023, in caz contrar riscand amenzi cuprinse intre 20.000 si 40.000 de lei.SGR reprezinta un sistem prin care cetatenii vor…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in vedere cresterea primelor de casare pentru programele „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” in 2023. De asemenea, analizeaza si posibilitatea de a infiinta un nou program de casare numit „Rabla pentru Flote”, care sa incurajeze achizitia de autovehicule electrice…