- Peste 10 mii de oameni au demonstrat din nou in centrul Atenei pentru a cere socoteala guvernului, dupa cumplitul accident de tren in care au murit 57 de oameni, marea majoritate tineri. In tragedia din 28 februarie a murit și un roman in varsta de 34 de ani.

- Protestele continua la Atena duminica, 12 martie, la aproape doua saptamini dupa ce 57 de persoane au murit in urma ciocnirii a doua trenuri, relateaza The Independent. Furia publica a crescut, iar oamenii acuza eșecul guvernului de a gestiona rețeaua feroviara, noteaza sursa citata. Mitingul este insa…

- Ionut, romanul dat disparut dupa tragedia feroviara din Grecia, a fost gasit mort. Familia romanului a fost anuntata de autoritatile din Grecia ca Ionut se numara printre victimele accidentului de tren. Salvatorii sunt asteptati sa incheie eforturile de a gasi cadavrele victimelor accidentului feroviar…

