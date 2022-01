Nu e Codruța, e Ramona! ”Experimentul” implementarii primei femei președinte pentru ”Colonia” Romania inca se afla in grafic, deși se pot constata intarzieri notabile. Numai ca, scapați de povara americana dupa ce Administrația Biden nu mai pare la fel de decisa sa le faca zile fripte partenerilor europeni, inalții comisari de la Bruxelles au șters din nou praful de pe […] The post Nu e Codruța, e Ramona! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

