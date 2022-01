Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 ianuarie 2022, pe raza judetului nostru, a fost inregistrat un nou focar activ de COVID-19, la Casa de Asigurari de Sanatate Prahova. Au fost identificați 19 salariați infectați cu virusul Covid-19, ramași in izolare, sub supravegherea medicilor de familie, a informat Prefectura Prahova.…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus Reprezentantii Prefecturii Constanta au dat publicitatii situatia actualizata pentru judetul Constanta cu privire la evolutia epidemiei de Coronavirus. Potrivit autoritatilor, la nivelul judetului sunt 2.405 persoane aflate…

- Școlile nu se vor mai inchide in funcție in funcție de rata de vaccinare in randul cadrelor didactice, ci in funcție de gradul de ocupare a paturilor destinate pacienților COVID la nivel de județ, potrivit unei hotarari a Comitetului pentru Situații de Urgența.Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Elevii si prescolarii din municipiul Giurgiu au inceput cursurile in sistem online, din cauza ca Primaria nu are resurse financiare pentru a asigura plata agentului termic pentru incalzirea cladirilor in care functioneaza unitatile de invatamant. Situatia este creata dupa ce firma cu care Primaria…

- La nivelul intregii tari, exista 1.699 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms. 1.380 paturi ATI sunt ocupate.14 paturi ATI sunt in judetul Constanta, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt…

- Situatie ingrijoratoare privind locurile libere la ATI Covid, la nivel national, astazi, 16 noiembrie 2021 La nivel national, la acest moment sunt disponibile 23 paturi libere de ATI, 8 in Bucuresti, 3 in judetul Constanta , 2 in judetul Dambovita, 1 in judetul Harghita, 2 in judetul Suceava, 2 in judetul…

- O treime din scolile din judetul Buzau raman in online saptamana aceasta din cauza ratei mici de vaccinare anti-COVID in randul profesorilor. Pe de alta parte, toate scolile din municipiul Buzau, ca si gradinitele, de altfel, raman in online, indiferent de numarul cadrelor didactice imunizate, din cauza…

- În ultimele zile, mai mulți studenți de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca au semnalat redactorilor monitorulcj.ro despre noua hotarâre a Senatului de a continua laboratoarele și seminarele fizic, iar cursurile online. Senatul Universitații…