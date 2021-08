Stiri pe aceeasi tema

- Sute de capibara - o specie de rozator amfibiu de mari dimensiuni - au invadat o suburbie instarita din Buenos Aires, devastand gradini si provocand accidente rutiere, potrivit relatarilor din presa argentiniana, informeaza DPA. Capibara este o specie inrudita cu porcusorul de Guineea, exemplarele…

- Un mesaj Ro-Alert a fost emis in municipiul Campina, județul Prahova. Locuitorii au fost informați ca apa de la robinet nu este potabila. Socieatea Hidro Prahova SA anunța ca impune masuri restrictive in ceea ce privește consumul de apa pentru abonații din municipiul Campina, in perioada 13-17.08.2021.…

- Oficialitațile din Guineea au confirmat primul caz de infecție cu virusul Marburg, din aceeași familie virala cu Ebola, anunța presa internaționala. Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru Africa, Matshidiso Moeti, a declarat ca virusul Marburg are potențialul de a se raspandi la mare…

- Asteroidul Psyche se afla la aproximativ 370 de milioane de kilometri de Pamant și are aproximativ 226 de kilometri in diametru, dimensiunea statului Massachusetts din SUA. Acesta este format in totalitate din nichel și fier, iar datorita acestor metale, valoarea asteroidului este estimata la 10.000…

- In continuare Sectorul 1 al Capitalei este plin de gunoaie, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca nu a mai vazut niciodata orașul atat de murdar și nu crede ca situația…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu pentru municipiul București și județul Ilfov, valabila astazi, in intervalul orar 12:00 – 23:00. Anunțul survine dupa mai multe avertizari meteo. Vremea aduce temperaturi ridicate, dar și ploi torențiale Astfel, sambata,…

- Locuitorii din Hong Kong au stat joi dimineața la cozi de sute de metri pentru a cumpara ultima ediție a ziarului Apple Daily, forțat de autoritațile pro-Beijing sa se inchida, sub acuzația ca a incalcat legea securitații naționale prin sprijinul acordat manifestațiilor pentru democrație din orașul…