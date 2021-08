Nu e bine deloc! Creștere alarmantă a infectărilor cu coronavirus In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 782 cazuri noi de infectare cu coronavirus din peste 40.000 de teste, iar 14 pacienți au murit. Numarul bolnavilor internați la ATI a depașit 200. Pana astazi, 24 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat marti aproape 800 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV 2 in ultimele 24 de ore in Romania. Este cel mai mare numar de infectari cu noul coronavirus din 14 mai. La ATI sunt 205 internati de pacienti cu forme grave de COVID-19. Pana astazi, 24 august,…

- In cursul dimineții de astazi, 24 august 2021, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.439. In intervalul 23.08.2021 (10:00) – 24.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 14 decese (8 barbați și 4 femei), ale unor pacienți…

- OFICIAL| EXPLOZIE de cazuri: 782 de infectari noi și 14 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 205 de oameni internați la ATI Marți, 24 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 24 august, pe teritoriul Romaniei…

- Eveniment 130 de focare de pesta porcina africana, active la nivel național; trei in Teleorman iunie 22, 2021 09:04 18 focare noi de pesta porcina africana, dintre care trei in Teleorman, au fost inregistrate, in ultima saptamana, potrivit celei mai recente informari a Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 45 de percheziții domiciliare (12 in București, 8 in Buzau, 2 in Ilfov, 2 in Timiș și cate una in Argeș, Arad, Alba, Bacau, Bistrița-Nasaud, Braila, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș,…

- Autoritațile au confirmat joi 196 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 31.775 de teste. Numarul deceselor confirmate in ultimele 24 de ore este de 16. Alte 68 de decese care au avut loc in perioada octombrie-aprilie au fost confirmate abia acum.…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 265 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, conform datelor transmise sambata de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 29 mai,…