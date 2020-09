Stiri pe aceeasi tema

- Primele rachete au fost trase marti seara catre Israel, cu ocazia semnarii, la Washington, a unor acorduri de normalizare a relatiilor intre Israel si doua tari arabe, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain, urmate miercuri dimineata de noi tiruri si de atacuri israeliene ca represalii. Miercuri…

- Semnarea acordurilor de pace cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain reprezinta un moment "istoric", a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, in cursul ceremoniei de la Casa Alba."Aceasta zi reprezinta un moment istoric, vestind zorii pacii. Ii multumesc presedintelui Donald Trump…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre Israel in cursul ceremoniei de la Washington, cand Israel semna acorduri de pace istorice cu EAU si Bahrain.Tirurile cu rachete din Fasia Gaza s-au soldat cu cel putin doi raniti in Israel. Rachetele au fost trase exact in momentul in care, la Casa Alba,…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a semnat, marti, la Casa Alba, acordurile de pace cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain. "Aceasta zi reprezinta un moment istoric, vestind zorii pacii. ”, a declarat Netanyahu. Donald Trump a declarat ca si alte tari din Orientul Mijlociu vor sa ajunga…

- Israelul ”trebuie sa negocieze” pacea cu palestinienii, insa Benjamin Netanyahu ”nu are nicio intentie” sa o faca, sustine liderul opozitiei Yair Lapid intr-un interviu acordat AFP, in care acuza Guvernul de faptul ca a ”esuat complet” sa opreasca pandemia covid-19, noteaza Agerpres.La fel…

- regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, si cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a anuntat Casa Alba. ”Este un progres istoric pentru promovarea pacii in Orientul Mijlociu”, au anuntat Statele Unite, Bahrainul si Israelul intr-un comunicat comun. ”Deschiderea unui dialog direct si a legaturilor…

- Trump face pe dealer-ul de arme și pune presiune pe un important „client” al acestuia. Primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a facut un plan privat astfel incat administrația Trump sa vanda arme avansate catre Emiratele Arabe Unite, in ciuda faptului ca a spus public, mai tarziu, ca se…

- Conform intelegerii, Israel a fost de acord sa suspende aplicarea suveranitatii in zone din Cisiordania despre care se discuta despre o anexare. Acordul de pace este rezultatul unor negocieri indelungate intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite, care s-au accelerat recent, au afirmat oficiali…