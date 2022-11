Nu doar porcul de Crăciun vine din Germania și Danemarca, ci și bradul (foto) Cum sarbatorile de sfarșit de an sunt tot mai aproape, pe langa aprovizionarea cu carnea de porc și alte produse tradiționale pentru masa de Craciun, romanii incep sa se intereseze și de brazi. Iar daca la porc, oferta din supermarket este de import, in mare parte, și la brazi se intampla la fel. La Hornbach, de exemplu, primii brazi naturli au aparut deja, chiar inainte de 1 decembrie și vin din Germania și Danemarca, la prețuri care pornesc de la 50 lei. Se adauga ambalajul – 5 lei, dar și 5 lei pentru ascuțire, daca doriți. Așa ca aveți toate șansele sa petreceți un Craciun in stilul tradițional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

