- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la videoconferinta cu prefectii si cu reprezentantii Inspectoratelor Scolare Judetene si al Municipiului Bucuresti pe tema pregatirii inceperii anului scolar, ca exista, din pacate, o stare prin care inceperea anului de invatamant ne ia prin surprindere.…

- Medicul pediatru Mihai Craiu spune ca nu ar trebui ca parinții sa transforme intr-un exces de emoții și paranoia orice fel de prezumat de infectare cu Sars Cov 2, odata cu inceperea școlii. Doctorul este de parere ca nu ar trebui testați toți copiii, ci doar cei simptomatici. „Recomandarile internaționale…

- Celebra autoare, coach de parenting și nu in ultimul rand realizator și prezentator tv, Ela Craciun uimește din nou, de aceasta data prin usurința cu care fața unui inceput de an școlar plin de provocari. Cu trei copii de varste diferite, pentru Ela Craciun startul școlii este un adevarat maraton, pentru…

- Autoritațile sanitare nu se așteapta acum la „fenomene deosebite” in ce priveșete pandemia, dar va fi o noua creștere a numarului de cazuri in septembrie. „Ne cam adunam dupa 10 septembrie”, spune Adriana Pistol.

- Comuna Țibana se numara printre beneficiarii care au primit finanțare de la Consiliul Județean Iași pentru modernizarea grupurilor sanitare din unitațile de invațamant.Aici, au inceput deja lucrarile de amenajare a toaletelor in interiorul Școlii Gimnaziale din satul Alexeni. Valoarea finanțarii primite…

- In ultimele 24 de ore au fost spitalizați 63 de copii infectați cu coronavirus. In secțiile COVID din toata țara sunt internați 328 de copii. Durerile puternice de cap, febra sau durerile in gat sunt principalele simptome cu care cei mici au ajuns la spital.

- Inceperea productiei de gaze prin Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia este un moment istoric, in condițiile in care acesta va genera un miliard de metri cubi de gaze naturale anual, ceea ce inseamna 90% din necesarul de consum al Romaniei, a spus marți premierul Nicolae Ciuca.