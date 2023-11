Nu doar grâu din Ucraina, ci și făină. România, în topul importatorilor Nu doar graul din Ucraina ajunge in Romania, ci și faina, țara noastra fiind in topul importatorilor, alaturi de Republica Moldova. O situație care uimește pe toata lumea, inclusiv pe ucraineni, care recunosc ca pana de curand altele erau piețele tradiționale. Din cauza razboiului cu Rusia, destinația livrarilor de faina ale Ucrainei s-a schimbat semnificativ, arata șeful comisiei de audit a Uniunii „Boroshnomel Ukraine”, Serghei Sakirkin, intr-o analiza publicata de agenția APK-Inform. In mod tradițional, principalele destinații erau statele din Africa de Nord și Centrala, dar si Emiratele Arabe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul Rusiei asupra Ucrainei a avut un impact semnificativ asupra geografiei exporturilor ucrainene de faina, sustine șeful comisiei de audit a Uniunii „Boroshnomel Ukraine” Serghei Sakirkin intr-o analiza publicata de agenția APK-Inform. „Daca anterior dominau statele din Africa de Nord și Centrala,…

- Principalul producator de gaze naturale din Rusia, Gazprom și-a redus programul de investiții pentru 2023 la 1,97 trilioane de ruble (21,22 miliarde dolari) de la o estimare anterioara de 2,30 trilioane de ruble, a anunțat marți compania, potrivit reuters.com.Gazprom, care a pierdut cea mai mare…

- Pegasus Airlines, renumita companie aeriana low-cost și a doua ca marime din Turcia, face pași ambițioși in vederea stabilirii unei prezențe puternice in industria aviatica din Romania. Compania, listata la Bursa de Valori din Istanbul, ia in calcul lansarea filialei sale in Romania, avand pe masa potențiale…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania organizeaza sambata, in Piata Universitatii din Capitala, o adunare publica, in semn de solidaritate cu poporul palestinian. Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta…

- Președintele Israelului, Itzhak Herzog, a anunțat ca printre cetațenii disparuți din Israel, ca urmare a atacurilor Hamas se numara și un roman. Este posibil ca acesta sa fie ostatic al teroriștilor Hamas."Iata ca aveți o harta cu toate drapelele și voi menționa unele dintre ele: Australia, Azerbaidjan,…

- Președintele Israelului, Itzhak Herzog, a anunțat ca printre cetațenii disparuți din Israel, ca urmare a atacurilor Hamas se numara și un roman. Este posibil ca acesta sa fie ostatic al teroriștilor Hamas. „Iata ca aveți o harta cu toate drapelele și voi menționa unele dintre ele: Australia, Azerbaidjan,…

- Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va examina stadiul de punere in aplicare a hotararilor Curții Europene: Romania, vizata și eaComitetul de Miniștri al Consiliului Europei iși va ține reuniunea trimestriala de supraveghere a executarii hotararilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor…

- Dombrovskis a declarat ca restrictiile rusesti privind transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra creeaza probleme nu numai Kievului, ci si multor tari in curs de dezvoltare. Rusia foloseste ”cerealele ca pe o arma”, a spus Dombrovskis, care se afla in India pentru a participa la o reuniune…