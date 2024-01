Nu doar că se împacă, dar Polonia și Ucraina vor avea producție comună de armament Liderii Poloniei si Ucrainei s-au angajat luni sa-si rezolve disputele politice care au perturbat alianta lor esentiala in timpul razboiului si au convenit sa stimuleze cooperarea in domeniul apararii, in timp ce agresiunea Rusiei in Ucraina se apropie sa intre in al treilea an. Zelenski a anuntat in discursul sau nocturn ca Polonia si Ucraina vor produce arme in comun, dar nu a dat detalii. Pe de alta parte, el a recunoscut ca exista probleme "serioase" cu mediul de afaceri din Ucraina si a preconizat ca o solutie va fi data in Consiliul de Securitate si Aparare al tarii, informeaza news.ro. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

