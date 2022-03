Stiri pe aceeasi tema

- Cand antreprenorul american nascut in Irak, Emad Ballack, realizat ce se intampla in Ucraina, a decis ca trebuie sa acționeze. In timp ce civilii au plecat din țara, Ballack, un kurd, a inceput o excursie de patru zile la Kiev, oraș pe care il numește acasa de peste șapte ani de zile. „Am fost in Ucraina…

- Ambasada Chinei in Statele Unite a exprimat preocupari in legatura cu razboiul din Ucraina si a anuntat ca depune eforturi pentru a evita escaladarea confruntarilor militare, informeaza BBC News si agentia Reuters.

- Germania nu va trimite avioane de lupta Ucrainei, a spus miercuri cancelarul german Olaf Scholz, dupa ce Statele Unite au refuzat oferta Polonia de a transfera MiG-urile sale unei baze militare americane din Germania, scrie Reuters.

- Un fenomen barbar și din ce in ce mai des intalnit in Irak este legat de femeile ucise pentru „onoarea familiei” și uitate apoi de toți cei apropiați. Oficiali și membri ai societații civile s-au adunat in jurul mormantului lui Dekan Tariq, urmarind in tacere cum femeia irakiana kurda de 19 ani era…

- Statele Unite vor trimite o nava de lupta si avioane de vanatoare pentru a ajuta Emiratele Arabe Unite sa-i combata pe rebelii houthi, care au lansat in ultima vreme mai multe atacuri asupra acestei tari, informeaza miercuri un comunicat al Washingtonului, citat de AFP. Aceasta desfasurare, menita…

- Un avion american incarcat cu echipamente militare si munitii a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport din asistenta de securitate in valoare de circa 200 de milioane de dolari oferita Kievului de Washington in timp ce Ucraina se pregateste pentru o eventuala ofensiva a Rusiei,…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea a pana la 5.000 de soldati in tarile baltice si tari din Europa de est membre NATO pentru a ajuta la gestionarea riscului unei invazii rusesti in Ucraina, a relatat luni, 24 ianuarie, presa americana, conform AFP. Informatia a fost confirmata pentru Reuters…

- Statele Unite vor oferi finanțare pentru proiecte de întarire a graniței Ucrainei cu Rusia și Belarusul în contextul escaladarii tensiunilor dintre Moscova și Kiev, anunța agenția Reuters.Serviciul ucrainean de protecție a frontierelor a anunțat marți ca proiectele în valoare…