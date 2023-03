Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de israelieni au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta impotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului religios de dreapta, pe care criticii le denunta ca antidemocratice, informeaza dpa, relateaza Agerpres.

- Sute de mii de israelieni au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta impotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului religios de dreapta, pe care criticii le denunta ca antidemocratice, informeaza dpa, citat de Agerpres.Presa estimeaza ca aproximativ 250.000 de persoane au luat…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa cateva mii de persoane care s-au adunat spontan, joi seara, in Place de la Concorde din Paris, pentru a protesta fata de reforma pensiilor, dupa ce guvernul presedintelui Emmanuel Macron a anuntat ca isi va asuma raspunderea si nu va mai…

- Senatul francez a adoptat sambata, dupa zece zile de dezbateri aprinse, contestata reforma a pensiilor. Dupa Senat, legea va merge la Adunarea Naționala. Președintele Emmanuel Macron a amenințat ca este dispus sa adopte reforma fara votul parlamentului. Creste varsta de pensionare la 64 ani Un vot crucial…

- Soția premierului din Israel a fost nevoita sa se refugieze in centrul Tel Avivului, dupa ce sute de manifestanți au inconjurat salonul de coafura in care se afla, informeaza presa din Israel. Soția premierului a ramas blocata miercuri intr-un salon de coafura din Tel Aviv, in timp ce sute de protestatari…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica un raspuns mai puternic pentru a face fata unui val de atacuri palestiniene in Ierusalim si Cisiordania ocupata, in timp ce presiunea creste in cadrul guvernului sau de dreapta pentru a folosi tactici mai severe, transmite Reuters.…

- Asistentele medicale din Marea Britanie au inceput miercuri o noua greva de doua zile, pentru a cere salarii mai bune in conditiile in care regatul se confrunta cu o inflatie ridicata, intr-o miscare sociala fara precedent in randul acestei categorii profesionale, relateaza AFP, conform news.ro.…

- Se fac demersuri pentru ca Ucraina sa primeasca tancuri de lupta moderne de fabricație germana pentru a face fața forțelor rusești, dupa apelul oficialilor de la Kiev, care spun ca tot mai multe bombardamente au loc asupra zonelor rezidențiale.