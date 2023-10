Stiri pe aceeasi tema

- Mai privim o data harta și ne convingem ca, da, Turcia este acel actor geopolitic major aflat in centrul celor doua conflicte majore aflate azi in derulare. E vecina cu Rusia și Ucraina, e vecina cu Iran, Siria și, daca se straduiește un pic, poate controla și comunicațiile aeriene sau navale cu Libanul.…

- Șeful departamentului de relații politice și internaționale al Hamas a declarat luni, 19 octombrie, ca nu știe daca cei 199 de civili israelieni luați ostatici de catre gruparea islamista militanta și ținuți in Fașia Gaza sunt inca in viața, relateaza Sky News.Dr. Basem Naim a precizat ca acest lucru…

- Cateva sute de militari din armata Bulgariei au fost trimiși pe frontiera dintre Bulgaria și Turcia, pentru a intari forțele de ordine in eventualitatea unei creșteri a valului de refugiați sau de migranți. Potrivit presei internaționale, razboiul dintre Isral și Hamas, care afecteaza in acest moment…

- In urma conflictului armat dintre gruparea terorista Hamas și Israel, pe rețelele de socializare au aparut mai multe informații care au rolul de dezinformare. Comisarul European, Thierry Breton i-a cerut CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg sa elimite acest conținut, altfel risca o amenda in valoare de 2…

- Hugh Lovatt, expert in Orientul Mijlociu, Israel și Palestina la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), a analizat atmosfera de tensiune in urma atacurilor Hamas asupra Israelului, intr-un interviu La Razon, conform Rador Radio Romania.Reporter: Putem asista la un razboi asemanator cu…

- Continua conflictul Israel-Hamas, izbucnit sambata. Armata israeliana a decis sa evacueze toți locuitorii din jurul Fașiei Gaza. Aproximativ 900 de romani așteapta sa se intoarca in țara din zona afectata de razboi.

- Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“, Bogdan Antoniu, profesor de istorie la Universitatea București, specializat, printre altele, in Istoria Relațiilor Internaționale și Istoria SUA, creioneaza un portret al primelor doua decenii de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Valul de canicula se extinde vineri in toata țara și va fi canicula in toate zonele. Sambata, disconfortul termic se va menține ridicat, insa dupa-amiaza vremea va deveni instabila in regiunile vestice și sudvestice. Vineri (04 august), valul de caldura se va extinde in toata țara și va fi canicula…