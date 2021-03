Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, nu crede ca acest val pandemic poate fi oprit fara carantina, explicand ca procesul este mult mai amplu, sectiile de terapie intensiva sunt pline, iar rata de pozitivare este mare. Andreea Moldovan a fost intrebata duminica, la Digi24, daca…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…