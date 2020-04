Stiri pe aceeasi tema

- Sunt indeobște cunoscute consecințele restricțiilor create prin adoptarea ordonanțelor militare și blocarea economiei. Inchiderile de orice fel nu ajuta Romania. Lucrurile nu mergeau nici inainte de adoptarea actelor normative care au instaurat Starea de Urgența, așa cum ne-am fi dorit. Blocarea…

- Tommy Marsh, in varsta de trei ani, din Birmingham, s-a imbolnavit la sfarșitul lunii martie, la doar cateva zile dupa ce s-a intors din parc. Dar, pana pe 23 martie, acesta s-a bolnav critic in spital, dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Mama lui, Sarah, a ft publice cateva…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, vine cu o profeție sumbra. Acesta spune ca in curand in Romania vom avea probleme legate de aproivizionarea cu mancare.Citește și: Coronavirusul produce DISPERARE: o asistenta a PLANS in direct la TV, cerandu-i secretarului de stat Nelu Tataru sa fie testata…

- O companie israeliana care intentiona sa opereze zboruri de pe Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj a anuntat ca-si amana planurile din cauza temerilor privind o posibila epidemie in Romania.

- 800.000 de persoane cu dizabilitați care traiesc in Romania fara opțiuni viabile de locuri de munca. Cum iși caștiga Viorel existența.Cand Viorel trece prin mulțime, oamenii iși apleaca privirea și il urmaresc cu mirare. Uneori, din cauza vitezei cu care se deplaseaza, cei din jur se sperie cand apare…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Doru Gabriel Pantiru, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul accidentelor rutiere a crescut in cursul anului 2019, fata de anul anterior, subliniind ca gestionarea problemelor legate de siguranta rutiera reprezinta…

- Oamenii de stiinta au folosit pentru prima data Inteligenta Artificiala (AI) pentru a prezice cu acuratete posibilitatea producerii unui infarct sau a unui accident vascular cerebral, sugereaza un nou studiu preluat vineri de Press Association. O cercetare condusa de Barts Health NHS Trust si University…

- In Bulgaria este alerta din cauza gripei sezoniere si in mai multe regiuni au fost inchise scolile si gradinitele. Potrivit autoritatilor sanitare de la Sofia, sunt peste doua sute de cazuri de imbolnaviri, dar nu a fost semnalat niciun deces. Spitalele din Bulgaria sunt luate cu asalt de oamenii care…