- Puștii din comuna Lipova s-au bucurat, joi, ca Moș Nicolae a venit mai devreme. Mesagerii lui au fost reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Bacau, care au distribuit 240 de pachete cu imbracaminte de iarna: jachete, ghete, manuși, fulare. Beneficiari au fost școlarii și preșcolarii care indeplinesc…

- Nascut la 6 ianuarie 1987, in Bacau, Horea Sibisteanu revine in orasul natal nu din postura fiului ratacitor, ci din ipostaza prozatorului care a reusit sa se remarce prin colaborarile la cateva dintre publicatiile trendy ale ultimilor ani, dar mai ales prin debutul editorial, „A saptea viata” (2004),…

- La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 11, pe DJ 116, in comuna Pargaresti, un conducator auto, de 60 de ani, din Targu Ocna, in timp ce conducea un autoturism pe directia Targu Ocna-Oituz a efectuat o manevra de depasire neregulamentara, incalcand marcajul longitudinal continuu, moment in care…

- M-a trasnit, nu fara motiv, o intrebare: este ”Scufița roșie” o poveste ”politically correct”? Adica, e, nu? Ca autorii nu spun nimic despre tatal Scufiței, ci numai despre mama ei, adica e o single mother mama Scufiței, nu?, adica o femeie independenta, probabil de cariera, de vreme ce iși permite…

- Romania normala inseamna țara unde fiecare este respectat. Țara in care exista legi clare și unde nimeni nu este mai presus de ele. Romania normala inseamna valori și principii. Inseamna respect și eleganța. Romania normala nu este un slogan de campanie, ci o ținta, in care noi, cei din Partidul Național…

- La data de 02 noiembrie a.c., politistii rutieri din Bacau au fost sesizati cu privire la faptul ca ar fi avut loc un accident de circulatie pe raza comunei Lipova, iar conducatorul vehiculului implicat a parasit locul accidentului. Din verificarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, la data…

- Cata vreme accidentele rutiere vor fi folosite de politicieni fara scrupule pentru a-și demoniza inamicii și a transforma cadavrele in procente electorale, nu vom avea o dezbatere serioasa despre problema circulației in Romania. Autostrazile nu sunt soluția la genocidul de pe șosele; am curajul sa pronostichez…

- Tinerii de astazi, numiți de specialiști drept Generația Internet, s-au nascut și au crescut mult diferit de generațiile anterioare. In ziua de azi, aproape orice tanar s-a nascut și a crescut cu laptopul in brațe, adoarme cu smartphone-ul langa el, iese foarte rar afara, iar acest stil de viața este…