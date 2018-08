Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orelor 20.00, in piata se aflau cateva sute de protestatari. Zilele trecute, la aceeasi ora, in piata erau cateva mii de persoane. Totusi, lumea continua sa vina. Se striga sloganurile obisnuite, dar, la fel ca in celelalte doua seri, multimea se manifesta mai mult prin zgomot de vuvuzele La…

- Clujenii s-au adunat, din nou, duminica seara, de la 19.00, la protest in Piata Unirii. „S-au folosit gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa multimea pasnica!”, se arata pe pagina de Facebook Umbrela Anticoruptie Cluj.

- La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.La aceasta ora, la protestul…

- Manifestatii la care participa sute de protestatari au loc vineri seara, in jurul orei 19,00, in unele orase din tara cum ar fi Sibiu, Brasov, Iasi si Bistrita. Peste 2.000 de oameni s-au strans vineri seara, in Piata Unirii din Sibiu, la mitingul Diasporei, majoritatea fiind cu steaguri si vuvuzele.…

- Cateva sute de persoane au protestat luni in Piata Unirii din Cluj-Napoca impotriva PSD, a guvernului și mai ales impotriva lui Liviu Dragnea. Protestul a inceput la ora 19,00, iar in jurul orei 20,30, manifestantii au pornit intr-un mars prin zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, așa cum au facut-o…

- CTP Iasi se alatura celui mai important eveniment de muzica si arta din Nord-Estul Romaniei si pune la dispozitia calatorilor mijloace de transport, pe toata perioada festivalului. Exista si 6.000 de locuri de parcare pe un teren agricol. Asadar, in perioada 31.05.2018, ora 15:00 - 4.06.2018, ora 5:00,…

- Pentru asigurarea accesului la evenimentele organizate in cadrul Festivalului de Muzica si Arta AFTERHILLS 2018, in perioada 31.05.2018, ora 15:00 4.06.2018, ora 5:00, C.T.P. Iași pune la dispoziția publicului un traseu special de autobuz, cu urmatorul parcurs: – tur: Piața Unirii – Piața Independenței…