- Medicul Octavian Jurma afirma, vineri seara ca trebuie foarte multa precautie in relatia cu varianta Omicron a coronavirus, pentru ca este mult mai contagioasa. ”O versiune cu 50% mai infectioasa produce de 11 ori mai multe decese decat una cu 50% mai letala”, afirma medicul, precizand ca, in Romania,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat joi ca 90% dintre persoanele care mor in terapie intensiva sunt nevaccinate anti-COVID. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a spus intr-o conferinta de presa ca, in ultimele 24 de ore, in sectiile de terapie intensiva au ajuns 24 de persoane -…

- Autoritatile kazahe folosesc intr-un mod abuziv termenul de „teroristi”, au apreciat marti experti independenti in drepturile omului din cadrul ONU, care au condamnat utilizarea fortei letale impotriva manifestantilor in Kazahstan, potrivit France Presse.

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru introducerea antiviralelor in farmacii, dar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila trage un semnal de alarma: aceste medicamente pot deveni toxice pentru persoanele aflate la varsta fertila. „Incercam sa facem multe lucruri”, spune ministurl Sanatații,…

- Ce pericol s-a descoperit in cozonacii din comerț. ANPC a tras un semnal de alarma inainte de Craciun. Ce conțin multe dintre sortimentele de cozonac din comerț. ANPC a transmis ieri un avertisment cu privire la cozonacii din comerț. Ce a transmis Presedintele Autoritatii Nationale Pentru Protectia…

- Dupa Randers - CFR Cluj 2-1, fostul atacant Robert Nița (44 de ani) spune ca trebuie sa acceptam valoarea scazuta a fotbalului romanesc din prezent, aluzie la pretențiile mari care exista cu privire la parcursurile europene ale echipelor romanești. Invitat la GSP Live in aceasta dimineața, Robert Nița…

- Octavian Jurma considera ca autoritațile de la noi din țara nu ar mai trebui sa discute despre masurile de relaxare inainte ca valul patru de noul coronavirus sa i-a sfarșit. Epidemiologul considera ca incidența este in continuare uriașa, iar Romania testeaza mult prea puțin, de aceea cazurile sunt…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma privind direcția in care se indreapta pandemie de covid-19 in acest moment. Organizația Mondiala a Sanatații, avertisment OMS vorbește despre victimele pe care le face virusul Sars Cov2, dar și varianta Delta, care a fost observata prima oara…