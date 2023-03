Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.

- Lucrarile de dragare facute de ucraineni pe canalul Bastroe au luat amploare, ca si scandalul dintre cele doua tari. Autoritatile noastre sustin ca ucrainenii nu scot doar aluviuni, ci adancesc canalul, punand in pericol Delta Dunarii. Romania a cerut Ucrainei sa opreasca lucrarile. Guvernul a decis…

- Armata ucraineana a anuntat duminica faptul ca a respins un atac din apropierea satului Blahodatne, situat in regiunea Donetk, din estul Ucrainei, in timp ce grupul paramilitar privat rus Wagner da asigurari ca a preluat controlul localitatii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Acest oficial dintr-o tara europeana, care nu a dorit sa fie identificat dupa nume sau tara de origine, a spus ca guvernul sau a aprobat livrarea si ca urmareste aprobarea Germaniei, care a fost implicata in productia munitiilor.Bombele cu dispersie (BASM) sunt alcatuite dintr-un container, asemanator…

- Seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, sustine ca fortele sale au finalizat preluarea orasului ucrainean Soledar, in timp ce ucrainenii transmit ca situatia este sub control, desi orasul a fost bombardat de 86 de ori, in cursul zilei de luni. 07:20 - Acum 9 minute 11-01-2023…

- Rusia a reluat atacurile cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 20 de aparate de zbor au fost doborate in timpul nopții deasupra Kievului de catre sistemul de aparare aeriana. Instalațiile de infrastructura energetica au fost avariate in timpul atacului, fiind intrerupta alimentarea cu energie electrica…

- Ucrainenii au trait Craciunul de anul acesta cu teama unor potentiale noi lovituri rusesti care sa ii lasa fara electricitate si caldura in toiul iernii, bradul de Craciun din centrul Kievului fiind de un simbolism puternic in acest sens. Fotografiile distribuite pe retelele de socializare de ucraineni…

- Romania ar trebui sa inceteze acordarea de asistența Ucrainei cat timp acolo "romanii sunt batjocoriți", spune un titlu din publicația ruseasca Gazeta, citata de Rador. Acest apel a fost facut de liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion. "Romania nu mai trebuie sa ajute Ucraina…