- Directorul medical al Institutului "Matei Bals" din Bucuresti, dr. Adrian Marinescu, a atras atentia,ca spitalele de boli infectioase sunt pline cu pacienti bolnavi de COVID-19, iar locurile care se elibereaza se ocupa imediat.

- Directorul medical al Institutului "Matei Balș" din București, Adrian Marinescu, a atras atenția, la Digi24, asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in…

- Un bebeluș de o luna și un copil de 4 ani au ajuns la Spitalul „Mate Balș” din Capitala infectați cu COVID-19, amandoi cu febra mare, dupa ce parinții i-au ținut acasa pana in ultimul moment. Cristina Draghici, unul dintre medicii de garda de la spitalul „Marie Curie” a povestit pe Facebook intamplarea.…

- Cei doi copii, unul de 4 ani, iar altul de doar o luna, au ajuns bolnavi de COVID-19 in stare grava la Spitalul „Marie Curie” și au fost transferați de urgența la spitalul „Matei Balș”, informeaza Digi 24 . Copiii au ajuns la medic cu febra foarte mare, dupa ce mamele lor, care sunt nevaccinate și infectate…

- Marinescu a subliniat ca, ținand cont de creșterea numarului infectarilor din ultimele doua saptamani, autoritațile și unitațile sanitare trebuie sa fie pregatite pentru valul 4 al pandemiei.”In ultimele saptamani se inregistreaza o creștere constanța, nu exploziva. Vreau sa sper ca valul patru ar insemna…

- Directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi, a declarat, astazi, ca au fost alertate organele Ministerului de Interne deoarece zeci de persoane, multe provenind din Marea Britanie, au prezentat documente false privind vaccinarea anti Covid-19. In judetul Iasi, au fost deschise dosare penale in aceste cazuri.…

- Infectia cu tulpina Delta in cazurile identificate in Romania se manifesta la fel ca in cazul tulpinii britanice care a generat valul 3 al pandemiei, doar ca varianta indiana este mai contagioasa, arata dr. Adrian Marinescu. De aceea, medicul e de parere ca, din toamna, vom afla daca este nevoie de…

