- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA s a calificat astazi fara probleme in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, etapa in care o va intalni pe sportiva din Germania, Angelique Kerber, care a eliminat o din competitie pe Caroline Garcia, scor 6 2;…

- Canada si Rusia, primele doua natiuni din clasamentul Federatiei internationale de hochei pe gheata (IHF), se vor infrunta in sferturile de finala ale Campionatului Mondial editia 2018, joi la Copenhaga, informeaza AFP. Canadienii, finalistii competitiei de anul trecut, au incheiat faza grupelor printr-o…

- Simona Halep a dezvaluit mesajul mamei ei, Tania, dupa finala de la Australian Open. Simona Halep are o legatura foarte stransa cu familia ei, mama ei, Tania, participand alaturi de sportiva la multe dintre turneele de tenis. Cu ocazia Zilei Mamei, site-ul WTA a realizat un reportaj cu jucatoarele din…

- Simona Halep – Kristyna Pliskova, in optimile de finala ale turneului de la Madrid. Cehoaica a eliminat doua romance in calificari. Simona Halep (1) – Kristyna Pliskova 0-0 / LIVE In drumul spre sferturile de finala, in calea Simonei Halep apare cehoaica Kristyna Pliskova, care a trecut, azi, de Sara…

- Ana Bogdan a fost eliminata inca din turul 2 al calificarilor turneului de la Madrid. Sportiva de pe locul 67 WTA a cedat in fața Krystinei Pliskova. Jucatoarea aflata pe locul 74 WTA s-a impus in 3 set-uri, dupa doua ore de joc, scor 3-6, 7-5, 6-2. Și in primul tur Krystina Pliskova a eliminat tot…

- Sportiva romana Alina Vuc o va infrunta joi pe azera Maria Stadnik in finala cat. 50 kg, la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia), dupa ce a invins-o, miercuri, in semifinale, pe turcoaica Evin...

- Irina Begu a obtinut calificarea in optimile de finala de la Charleston. Sportiva noastra a trecut in turul doi de la Claire Liu, ocupanta locului 202 WTA. Scorul a fost 6-4, 6-2 pentru Irina, dupa o ora si jumatate de joc. In faza urmatoare, Irina Begu va avea insa un meci mult mai dificil, urmand…

- Finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, se va disputa intre germanul Alexander Zverev, cap de serie 4, si americanul John Isner, cap de serie 14. In semifinalele de vineri, Zverev ...