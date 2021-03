Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 23 mart - Sputnik. Luni, la punctul de trecere a frontierei Criva, un barbat de 30 de ani din Ungheni a prezentat polițiștilor de frontiera un test la COVID-19 fals, dar a fost deconspirat. © Sputnik / Mihai CarausNoi reguli la intrarea in Moldova – Ce trebuie sa știi Oamenilor legii…

- PodcasturiVaccinarea moldovenilor peste hotare: Recomandarile epidemiologilor Medicul epidemiolog Laura Țurcan a declarat in studioul Radio Sputnik Moldova ca cetațenii din Republica Moldova care dețin și cetațenia altor state merita sa faca efortul de a se vaccina peste hotare, daca acest lucru…

- CHIȘINAU, 7 mart – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 9 901 traversari, cu peste 3 mii mai puține decat vineri. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 4 877 traversari persoane, dintre care 2 421 treceri la frontiera…

- CHIȘINAU, 4 mart - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, persoanele care traverseaza frontiera de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova vor completa, in mod obligatoriu, fișa epidemiologica, precum și vor semna declarația pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14…

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Poliția de Frontiera precizeaza ca toate puncte activeaza in regim normal. In ultimele 24 de ore, fluxul de persoane a constituit 17 338 de traversari. © Inquam Photos / George CalinAl doilea medic roman care face paralizie temporara dupa vaccinul anti-Covid 19Pe…

- CHIȘINAU, 30 ian - Sputnik. Poliția de Frontiera precizeaza ca toate puncte activeaza in regim normal. Potrivit datelor, in ultimele 24 de ore, fluxul de persoane a constituit 22 649 de traversari. © Sputnik / Александр МазуркевичUcraina a lasat Moldova in „zona verde”: Ce acte trebuie prezentate…

- CHIȘINAU 9 ian - Sputnik. Peste zece mii de moldoveni au parasit țara in cea de-a doua zi de Craciun pe stil vechi, iar peste cinci mii de persoane au intrat in Republica Moldova. © Sputnik / Mihai CarausAtenție: Noi interdicții de intrare in Romania - Cine sunt vizațiChiar și așa, in aceiași zi…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au semnat marți, 29 decembrie, la Chișinau o declaratie comuna prin care au spus ca se urmareste consolidarea parteneriatului strategic bilateral și reafirmarea relatiei speciale dintre…