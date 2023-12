Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina sa oficiala de Facebook, clubul Rapid a anunțat suporterii ca pentru meciul de maine, decisiv, din Cupa Romaniei, impotriva celor de la CFR Cluj, sa vina cu jucarii de pluș pe care sa le arunce pe gazon, acestea urmand sa ajunga la copii defavorizați, cu ocazia sarbatorii de Moș Nicolae. ...

- U Cluj și CFR Cluj au incheiat joi seara la egalitate, scor 1-1 (1-0), confruntarea din etapa a doua a Cupei Romaniei la fotbal masculin. La capatul unui meci mai puțin spectaculos, cele doua sunt la perfecta egalitate in fruntea clasamentului. Suporterii

- CSA Steaua n-a avut in tribune cu Rapid, 0-0, nici jumatate din asistența pe care FCSB o bifa in vara pe arena din Ghencea cu CFR Cluj (1-0). Clubul din Superliga a adunat semnificativ mai mulți fani și in meciurile cu Nordsjaelland (0-0) și Universitatea Craiova (3-0). Pentru CSA Steaua, meciul cu…

- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a anunțat chiar inainte de meciul cu Rapid din Cupa Romaniei ca nu va mai cotninua din sezonul viitor pe banca „militarilor”. CSA Steaua - Rapid, in grupele Cupei Romaniei, are loc pe 1 noiembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe Prima Sport 1 și…

- Gabriela Ruse, locul 188 WTA, a reușit un meci mare in fața americancei Alycia Parks, locul 54 WTA, a doua favorita a turneului de la Cluj. Scorul a fost 6-2, 1-6, 6-4 pentru romanca.In timpul meciului, Alycia Parks a trimis o minge din serviciu cu 220 km/h, egaland recordul deținut de Georgina Garcia-Perez.…

- Pe pozitia a patra in clasament, cu 19 puncte, echipa giulesteana, care are al doilea atac al campionatului, vrea sa si continue seria de invincibilitate.Sezonul regular al Superligii, editia 2023 2024, a ajuns la etapa a 12 a, care, vineri, 6 octombrie 2023, a programat primele doua partide.De la ora…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Sepsi Sf. Gheorghe, intr-o partida contand pentru etapa a 9-a din Superliga. Disputa din Banie a fost prefațata astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de antrenorul Laurențiu Reghecampf și mijlocașul Alex…

- Rapid nu va avea parte de susținerea galeriei la meciul cu CSM București, de miercuri (17:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena). Rapid va juca, in deplasare, cu CSM București in etapa 3-a din Liga Naționala. Iar formația antrenata de Kim Rasmussen nu va avea parte de sprijinul galeriei. ...