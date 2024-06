Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, sambata, cu scorul de 2-0, de selectionata Belgiei, intr-un meci disputat la Koln, in etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea in optimile de finala se va decide in ultima etapa a grupelor. Romania este lider in clasamentul…

- EURO 2024: Romania pierde meciul cu Belgia, favorita grupei. Ultimul meci va fi decisiv pentru tricolori Naționala Romaniei a pierdut sambata seara (22 iunie) al doilea meci din grupele Euro2024. Tricolorii au jucat pe stadionul din Koln impotriva Belgiei. Peste 25.000 de romani au fost prezenți in…

- Presa engleza se așteapta ca meciul dintre Romania și Belgia, care se va juca incepand cu ora 22:00, sa fie unul foarte echilibrat. Dupa un singur meci disputat de cele doua la acest Campionat European, Romania ocupa primul loc al Grupei E, cu 3 puncte, la egalitate cu Ucraina și Slovacia, care au un…

- EURO 2024 a ajuns intr-o faza cruciala, iar echipele participante iși disputa cu inverșunare fiecare punct. Situația din grupe este foarte dinamica, cu rezultate surprinzatoare și prestații remarcabile. Haideți sa analizam pe scurt clasamentele și sa discutam despre meciul de astazi al Romaniei impotriva…

- Meciul de fotbal de sambata de la Campionatul European dintre Romania și Belgia va fi capital pentru ambele echipe și, deja, o mare personalitate europeana și-a anunțat prezența pe stadionul din Koln. Regele Filip al Begiei a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa al Palatul Regal, ca va…

- Presa din Bulgaria se lauda dupa remiza obținuta de reprezentativa țarii lor, scor 0-0, in fața naționalei Romaniei. Jurnaliștii de la Sud de Dunare au amintit ca „tricolorii” nu au mai caștigat un meci impotriva Bulgariei din 1989. Romania s-a impus ultima oara in fața țarii vecine pe 17 mai 1989,…

- Pregatirea in bazele din Romania a militarilor NATO reprezinta, pentru ei, nu numai o ocazie de imbunatațire a tacticilor și procedurilor de lupta. Așa cum ne-au marturisit, este și un bun prilej de a descoperi Romania, cu tot ce are ea mai bun. Capitanul Jon Ferreira, comandantul unei companii portugheze…