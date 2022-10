Nu au fost depuse contestații la licitația pentru tronsonul de autostradă cu tuneluri pentru urși Contractul pentru bucata de autostrada cu tuneluri pentru urși, dintre Margina și Holdea, singura lipsa din autostrada Lugoj – Deva, poate fi semnat, dupa ce nu a fost depusa nicio contestație la rezultatul licitației. De realizarea acestui tronson, care include și aproape trei kilometri de tuneluri, ar urma sa se ocupe o asociere condusa de ... The post Nu au fost depuse contestații la licitația pentru tronsonul de autostrada cu tuneluri pentru urși appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

