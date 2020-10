Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta la un saivan de animale de pe raza localitații aradene Sintea Mica. Pompierii au luptat patru ore cu focul, iar 60 de animale au murit din cauza flacarilor, conform proprietarului. „In aceasta dimineața in jurul orei 04.30, trei echipaje ale Detașamentului de Pompieri…

- Patru oameni au murit in urma unui incendiu puternic izbucnit aseara intr-o clinica de dezintoxicare din orasul rus Krasnoiarsk.Doua persoane sunt in stare grava. Incendiul a izbucnit intr-un birou de la primul etaj al cladirii. Pompierii au reusit sa salveze 16 oameni.

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni noapte, intre Horodnic și Galanești, dupa ce un autoturism condus cu viteza foarte mare a fost scapat de sub control de șoferul de doar 19 ani, ieșind in decor, unde a lovit printre altele un copac. Pompierii militari care au intervenit la fața locului, in ...

- Baiatul de 9 ani din Dej, județul Cluj, care a fost abandonat și neglijat de mama, fiind gasit cu viermi pe tot corpul in pat, a murit. Baiatul a fost dus la spitalul din Dej, iar apoi mutat la Cluj-Napoca, unde a intrat in coma. Acesta era dependent de aparatele de la terapie intensiva, iar…

- Un barbat de 57 de ani si-a pierdut viata marti, 21 iulie, in contextul in care a cazut intr-un beci improvizat din propria gospodarie, unde pusese tescovina. Pompierii si medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Ulterior, a fost anuntat de DSP ca testul a iesit pozitiv si i s-a recomandat sa se interneze, dar a refuzat. Noaptea trecuta a sunat la 112, cu probleme de respiratie, iar medicii l-au gasit in stop cardio-respirator care nu a putut fi resuscitat. "In cursul noptii precedente echipajele de terapie…

- Accidentul a avut loc vineri dimineatp, pe austostrada A1, intre Deva și Ilia. „In jurul orei 05:00 un accident rutier grav a avut loc pe A1 la km 373 intre Deva și Ilia, in care o persoana și-a pierdut viața, iar alte 4 au fost ranite. Pompierii specializați in descarcerare și prim ajutor…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din judetul Cluj, a murit inecat in mare, in dreptul plajei Laguna din Mangalia. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost anunțați prin 112 ca sapte persoane, din care patru copii, sunt in pericol de inec. Salvatorii au intervenit cu mai multe ambulante SMURD si SAJ, dar…