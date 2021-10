Un cvartal de blocuri din Craiova a ramas fara apa calda si risca sa ramina si fara caldura pentru ca nu are asociatie de proprietari. Locatarii stau de ani buni in aceasta stare si refuza sa se constituie in asociatie de proprietari, asa cum cere legea. Un proprietar este si presedinte si administrator si imparte cheltuielile vecinilor dupa cum se pricepe. Locatarii din blocul 13 A, scara 1 si scara 2 de pe strada Stefan cel Mare din Craiova s-au trezit ca nu mai primesc apa calda si nici de caldura nu vor avea parte pentru ca nu au asociatie de proprietari. Locatarii spun ca un vecin „face”…