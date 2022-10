Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru Emi si Cuza. Celor doi, ruleta le-a adus doua personaje deloc usoare, iar pentru ca incarcatura sa fie si mai mare, acestia vor

- Jo și Liviu Teodorescu vor avea parte de o transformare cu peripeții la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi artiști au vorbit despre experiența in emisiunea de la Antena 1. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu…

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee in prima ediție a sezonului 18 Te cunosc de Undeva!. Iata cum au intrat cei doi in pielea personajului. Au trebuit sa interpreteze ”Con Calma”.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee & Snow și au cantat piesa „Con Calma”. Ozana Barabancea a ramas impresionata de momentul lor.

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…