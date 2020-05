Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Vadu Pașii se afla in plin avant al construcțiilor edilitare, grație proiectelor de dezvoltare a infrastructurii din educație, care au primit finanțare masiva din fonduri guvernamentale și europene. Grație unor investiții de milioane de euro in infrastructura dar și in educație, comuna Vadu…

- La nivelul primariei municipiului Gherla a fost demarata o inițiativa prin care sa se asigure pentru toate familiile din oraș pachete cu produse de igiena. Maștile, manușile și dezinfectanții sunt produse foarte cautate in aceasta perioada, unele nu se gasesc in comerț, iar la altele prețurile au explodat.…

- Clubul Olympique Marseille a anuntat, astazi, ca pune la dispozitia autoritatilor franceze stadionul „Velodrome“ si centrul de antrenament „La Commanderie“, potrivit news.ro . Aceste instalatii vor putea folosite „de exemplu pentru testele in masa, pentru gazduirea personalului medical, stocarea de…

- Aceste instalatii vor putea folosite "de exemplu pentru testele in masa, pentru gazduirea personalului medical, stocarea de material si hrana, distribuirea de materiale si bunuri persoanelor aflate in suferinta", a anuntat clubul francez. Marseille este singura echipa franceza care a caștigat Liga Campionilor,…

- Reporterii Libertatea aflați in Suedia au gasit in nordul continentului o lecție de empatie, dar și de inteligența medicala intr-o țara unde din 687 de cazuri a murit un singur om.Asa Jackson, unul dintre oamenii de comunicare ai Primariei din Stockholm, a vorbit cu Libertatea despre cum face fața administrația…

- Peluza Catalin Hildan a lansat un apel, vineri, catre suporteri si pentru Clubul Sportiv Dinamo, in contextul pandemiei de coronavirus noteaza news.ro.Fanii cer ca suporterii sa faca voluntariat si sa doneze sange. De asemenea, ei fac un apel ca Clubul Sportiv Dinamo sa puna la dispozitia…

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu coronavirus confirmat pe teritoriul Romaniei este un barbat de 72 de ani care s-a intors din Italia. Acesta a calatorit cu microbuzul din Capitala in Galati, dupa ce a aterizat pe aeroportul Otopeni. Autoritatile au lansat un apel!

- Asociațiile care se ocupa de protejarea animalelor fara stapan au publicat imagini șocante. Doi cațeluși au fost puși intr-o punga cu o caramida și aruncați in apele Jiețului. Cei de la Asociația Patru Labuțe Solace for Strays susțin ca cel care a comis acest lucru este un criminal. ”Un criminal…