Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor cauta in zilele noastre sa aiba o siguranța financiara, mai cu seama in perioada scumpirilor cand bugetul unora a fost restrans la maximum. Unii dintre ei apeleaza și la diverse trucuri aplicate in Feng Shui pentru a avea parte de o viața liniștita din acest punct de vedere. Ce…

- Poșta Romana lanseaza primul NFT al unei entitați din portofoliul statului roman, sub forma unui timbru digital, cu ocazia aniversarii a 160 de ani de la inființarea companiei, anunța, miercuri, compania.

- Probabil ți s-a intamplat de mai multe ori sa realizezi faptul ca anumite alimente ți s-au stricat in frigider, pentru ca nu au fost depozitate corespunzator. Ei bine, iata ce greșeli faci adesea, de care nu ești conștient, de cele mai multe ori. Unde trebuie ținuta carnea și cum se pastreaza lactatele…

- Ce sa nu ai niciodata in portofel pentru a avea noroc. Deși in ințelepciunea populara, despre noroc se spune ca „și-l face omul cu mana lui”, ei bine, tot un vechi proverb despre noroc mai zice și „Norocul, ori fugi de el, ori dai de el”. Iata, așadar, cum sa dai de noroc și sa […] The post Ce sa nu…

- Indiferent daca faceți sport, calatoriți sau pur și simplu stați la soare, este foarte important sa beți suficienta apa. Mai ales in circumstanțele in care temperaturile ating valori caniculare. Hidratarea este esențiala, in primul rand, pentru sanatatea inimii. Menținerea corpului hidratat ajuta inima…

- Toata lumea se confrunta din ce in ce mai des cu geamurile murdare și, deseori, patate de praful de afara. Ei bine, noi avem soluția benefica ca sa scapați de aceasta problema care iți da batai de cap. Cum sa le spalați ușor cu produse la indemana oricui. Trucurile utile folosite de bunicii noștri,…

- Cine nu iși dorește sa aiba noroc pe toate planuri, mai ales pe cel financiar?! Cu siguranța toata lumea, astfel ca noi iți spunem ca este posibil acest lucru atat timp cat iți dai interesul. Iata cele trei trucuri prin care atragi norocul in viața ta pe toate planurile, mai ales cand vine vorba de…

- Este cunoscuta zicala „Banii nu aduc fericirea!”, insa majoritatea dintre noi vrem cu orice preț sa avem cat mai mulți bani și noroc. Știm ca ritualurile de atragere a banilor sunt importante, așa ca astazi va prezentam o modalitate simpla de a va imbunatați norocul financiar, cu produse pe care probabil…