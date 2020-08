Ceapa este un aliment-medicament, adesea recomandata in cazul problemelor respiratorii, inclusiv tuse și raceala. Ceapa cruda poate fi utilizata și ca expectorant, iar siropul de ceapa este un remediu excelent impotriva tusei. In plus, flavonoidele și compușii din ceapa sint benefici pentru inima, scad colesterolul, regleaza nivelul de zahar in singe și amelioreaza artrita, scrie realitatea.net. I