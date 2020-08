Nu are cine să facă SF-urile parcărilor supraetajate din Craiova Nu are cine sa faca SF-urile parcarilor supraetajate din Craiova. Primaria Craiova insista cu realizarea studiilor de fezabilitate (SF) privind amenajarea a doua parcari supraetajate pe structura metalica. A stabilit locurile, a prevazut si bani in buget, dar inca nu a gasit firma sau firmele care sa intocmeasca cele doua SF-uri. Licitatiile au fost anulate in iunie si reluate in august. La inceputul acestui an, municipalitatea a prins in bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2020 suma de 40.000 de lei pentru realizarea a doua studii de fezabilitate privind parcari supraetajate. O parcare in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

