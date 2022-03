Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu a existat "o propunere concreta, formala, pentru un pachet de sanctiuni pe energie" la adresa Rusiei, dar "discutii s-au purtat". El a explicat ca in UE sunt state care depind aproape integral de gazul si petrolul rusesti, astfel incat, "in acest…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca stoparea imediata a importurilor de gaze și petrol din Rusia catre Uniunea Europeana va avea un efect și asupra statelor care depind de aceste surse de energie. In acest sens, șeful statului a spus ca „nu este realist sa impunem sancțiuni pe aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe si Cooperarii Internationale al Republicii Italiene, Luigi Di Maio, context in care a exprimat sustinerea tarii noastre pentru adoptarea unor noi sanctiuni

- ■ a ■ Rusia a atacat Ucraina joi dimineata ■ liderii Occidentali au anuntat sanctiuni fara precedent impotriva Rusiei ■ “Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina”, zice Iohannis ■ Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa sedinta CSAT pe tema situatiei din Ucraina, ca Federatia…

- Consiliul UE a convenit, miercuri, 23 februarie, asupra unui pachet de sanctiuni impuse Rusiei drept raspuns la decizia Federatiei Ruse de a recunoaste regiunile separatiste Donetk si Lugansk din Ucraina ca entitati independente, precum si la decizia ulterioara a presedintelui rus de a trimite trupe…

- Prețul petrolului a facut un pas inapoi miercuri, dupa ce in ședința precedenta a urcat la maximul ultimilor șapte ani, deoarece a devenit clar ca primul val de sancțiuni americane și europene impuse Rusiei pentru trimiterea de trupe in estul Ucrainei nu va perturba aprovizionarea cu petrol, scrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, marți, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care urmeaza sa fie luate ca urmare a incalcarii grave a dreptului international de catre Rusia. „Am avut o discutie consistenta cu președinta Comisiei, Ursula…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect in acest