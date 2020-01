În urma petrecăreților de Revelion din Brașov au ramas...urme... (Social)

300 de tone de deşeuri au lăsat în urmă miile de braşoveni care au întâmpinat noul an în stradă! Ca în fiecare an, câteva mii de braşoveni au ales să treacă în noul an în stradă. Cei mai mulţi dintre ei au mers în Piaţa Sfatului, pentru a… [citeste mai departe]