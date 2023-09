Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a avut parte de un sfarșit tragic in Italuia. Liliana a fost omorata cu sange rece de iubitul ei din Tunisia. Barbatul a explicat de ce a recurs la acest gest și cum a pornit totul. Romanca avea 55 de ani, iar ziua ei de naștere urma peste doar cateva zile.

- Un videoclip care a scandalizat Italia ii are protagoniști pe trei cetațeni romani, dintre care unul se afla la volanul mașinii de teren surprinsa in timp ce mergea in viteza, cu spatele, pe autostrada.

- Președintele FRV, Adin Cojocaru, așteapta cu nerabdare meciul de sambata, din optimile Europeanului, contra Franței Naționala feminina de volei a Romaniei se afla in fața meciului anului: optimea de finala a Campionatului European, contra Franței. Partida va avea loc sambata, de la ora 19.00 și se…

- Tatal fetei care a fost omorata in accidentul produs de un tanar de 19 ani aflat sub influenta drogurilor, sambata, la 2 Mai a multumit, in mod ironic, Politiei Romane și susține ca nu a fost contactat de reprezentantii acestei institutii sa il anunte ca fiica sa a murit in accidentul rutier. El a mai…

- Corneliu Maxim, un roman in varsta de 51 de ani, a intrat pe 24 iunie in inchisoarea din Sanremo, pentru a executa o pedeapsa definitiva pentru infracțiunea de furt. La inceputul lunii august, soția sa Daniela a fost anunțata de catre responsabilii inchisorii ca soțul ei, din cauza unei stari de…

- 11-15 august 2023: FESTIVALUL ROMAN APULUM aduce legiuni intregi gata de lupta. Daci, romani, barbari, gladiatori, nimfe vor anima timp de 5 zile Cetatea Alba Carolina 11-15 august 2023: FESTIVALUL ROMAN APULUM aduce legiuni intregi gata de lupta. Daci, romani, barbari, gladiatori, nimfe vor anima timp…

- Mama fetiței de 7 ani omorata in Recea este sfașiata de durere. Femeia cere ca tanarul suspectat de omorul copilei sa primeasca cea mai dura pedeapsa. „Era un copil care iubea viața, un copil vesel, iubea sa deseneze, aștepta școala. Chiar acum nu demult i-am cumparat niște rechizite și ea atat de mult…

- Cristina Spatar este foarte fericita și liniștita de cand in viața ei a aparut Vicențiu Mocanu. Barbatul o rasfața pe cantareața cu vacanțe scumpe, dar și alte cadouri de mare valoare.In urma cu cateva saptamani, Cristina Spatar s-a casatorit religios cu Vicențiu Mocanu, barbatul care a reușit sa ii…