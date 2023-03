Stiri pe aceeasi tema

- In contextul bunelor relații de prietenie și colaborare, in perioada 21- 24 februarie 2023, Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna a gazduit vizita de studiu a delegației de specialiști din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, formata…

- Din cauza unei erori, in proiectul “Coridorului pentru deplasari nemotorizate Centru-Șerbanești”, suma estimata pentru capitolul –„Comisioane, cote, taxe, costul creditului”va crește cu peste 300.000 de lei. Consilierii municipali bacauani sunt invitați, luni, sa corecteze o așa-zisa „eroare materiala”…

- (,,Raiul și iadul: locuri de manifestare a dragostei lui Dumnezeu sau a lipsei acesteia”) Interviu cu Elena Raluca ADASCALIȚE, medic specialist Radiologie și Imagistica Medicala, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași – Compartiment UPU-SMURD – Ce valoare are pentru dumneavoastra…

- Liderul PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, acuza un consilier local liberal de conflict de interese și incompatibilitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Motto: ,,Un labirint este uneori apararea magica a unui centru, a unei bogații, a unui inteles” (Mircea Eliade) Savarsind crima intr-un elan de vointa, Raskolnikov se simte izolat, insingurat, incapabil de a comunica fericit cu semenii sai. El este …

- Primul (si ultimul) vers din poezia bacoviana „Largo” a fost emblema momentului dedicat de Casa Memoriala „George Bacovia” Zilei Nationale a Culturii. In salonul primitor, am ascultat-o mai intai pe Ozana Kalmuski-Zarea interpretand la pianul-obiect muzeal piese pe versuri de Mihai Eminescu, dupa ce…

- Am revazut si reascultat mesajul presedintelui Klaus Iohannis transmis cu ocazia Anului Nou 2022. Destul de sec si anost, marcat de pandemie, de sacrificii, de solidaritate etc. Ce sa spuna omul! Ne-a urat multi ani, sanatate, sa deschidem usa noului an cu incredere, cu speranta, cu optimism si etc.…

- Anul ce tocmai se incheie va marca in istoria omenirii un moment ce va fi consemnat ca avand o semnificație speciala privind sfarșitul hegemoniei SUA și a aliaților sai. Sa rememoram o declarație, facuta acum la sfarșit de an, in urma careia, o presa real independenta ar fi trebuit sa ,,explodeze”:…