In timp ce Ucraina este atacata cu forța și cruzime de armata rusa, soldatii ruși capturați sunt tratați cu umanitate și compasiune. Un tanar soldat a inceput sa planga cand a fost intrebat de ucraineni pe cine vrea sa sune din familie: „Nu am mama, nici tata nu mai am. Doar bunica”. The post „Nu am mama, nu am tata. Doar bunica” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .