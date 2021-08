„Nu am mai văzut așa dezastru”. Imagini cu incendiile devastatoare din Turcia | VIDEO Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetanție care fac ravagii in mai multe orașe din țara, inclusiv in stațiuni turistice, relateaza BBC News . Pana acum, opt persoane și-au pierdut viața din cauza flacarilor. Aproape 120 din cele 126 de incendii care au izbucnit in 32 de orașe turce, incepand de miercuri, sunt acum sub controlul echipelor de intervenție, relateaza și agenția turca Anadolu . Pompierii turci și echipele internaționale care au venit in ajutor se confrunta insa cu flacarile in alte șapte zone, iar situația este departe de a fi rezolvata. 16 aeronave, 9 drone… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii în întreaga țara, forțându-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, realteaza BBC. Peste 120 de incendii sunt acum controlate de echipele de intervenție care se lupta de…

- Coșmarul incendiilor de vegetație ia din nou amploare in Turcia. Focarele s-au intensificat in mai multe stațiuni, iar turiștii și localnicii au fost, in unele cazuri, evacuați cu ajutorul barcilor. Așa s-a intamplat la Bodrum, dar probleme sunt din nou și in Manavgat, unde un cartier a fost evacuat.…

- Pompierii din Turcia lupta duminica sa controleze cinci incendii, inclusiv pe cele din zonele turistice de coasta Manavgat si Marmaris, iar majoritatea celorlalte incendii de vegetatie ce au izbucnit in ultimele 5 zile sunt tinute sub control, conform autoritatilor turce, transmite Reuters. Alimentate…

- Pompierii au continuat sa lupte sambata impotriva incendiilor de padure din sudul Turciei pentru a patra zi consecutiv, in timp ce numarul mortilor a crescut la sase, transmite duminica AFP citand agentia oficiala de presa turca Anadolu. Bilantul victimelor provocate de incendiile care s-au soldat…

- Despre acest lucru a menționat guvernul țarii. Potrivit președintelui Recep Tayyip Erdogan, au fost mobilizate toate forțele posibile pentru lichidarea incendiilor. Joi, noi incendii au fost inregistrate in 16 localitați diferite, inclusiv in stațiunea Icmeler de linga Marmaris. In provincia Bodrum,…

- Statiunile din sudul Turciei sunt devastate din cauza incendiilor de vegetatie provocate de canicula, potrivit Romania Tv.Trei oameni au murit si peste 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in cea de a doua zi consecutiva in care autoritatile se lupta cu flacarile.De asemenea, vacantele…

- Trei persoane au murit in incendiile forestiere active din sudul Turciei unde pompierii s-au luptat joi, pentru a doua zi consecutiv, cu flacarile la originea carora, potrivit autoritatilor, s-ar putea afla o mana criminala, a anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si Ministerul…

- Imagini de coșmar in Turcia unde au izbucnit mai multe incendii de vegetație. Fumul a ajuns pana la hotelurile unde sunt cazați mii de oameni, in provincia Antalya. Focare au izbucnit inclusiv pe strazile unei stațiuni, printre blocuri și sub balcoane. Sute de pompieri s-au luptat cu incendiul. A fost…