‘Nu am mai pomenit așa ceva în viața mea! M-am ridicat din pat după trei zile’ Durerea la urinare, dificultațile in golirea completa a vezicii, scaderea brusca in greutate și disfuncțiile erectile se numara printre semnele și simptomele cancerului de prostata. Aceste manifestari clinice apar insa atunci cand afecțiunea este deja intr-un stadiu avansat, iar tratamentul trebuie sa fie mai invaziv. Din fericire, cancerul prostatic poate fi diagnosticat din timp, prin analize și investigații specifice, indicate de un medic urolog. Acestea sunt recomandate periodic, pentru screening, in special barbaților de peste 50 de ani, care au un risc mai mare de a dezvolta acest tip de… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Veronica Dragalin anunța ca, in aceasta dimineața, 4 iunie, Procuratura Anticorupție a efectuat multiple percheziții in cadrul unei anchete comune intre Republica Moldova și Republica Franceza, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite, ce investigheaza o presupusa schema…

- In urma unei operațiuni de percheziții domiciliare și la schimburile valutare, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub egida Procuraturii Anticorupție, au confiscat sume de bani in valuta echivalenta a aproximativ 3 milioane de lei, bani presupuși a fi destinați finanțarii ilegale a formațiunilor…

- Inaintarea in varsta provoaca diferite probleme de sanatate, iar unele dintre ele pot afecta semnificativ calitatea vieții. In cazul barbaților, o afecțiune frecventa cauzeaza disfuncții ale aparatului genito-urinar. Urinarea frecventa, deseori in cantitate mica, senzația de urinare imediata sau dificultate…

- Pentru un RMN decontat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS), pacienții sunt programați la clinica privata Sanador din București doar in timpul nopții, relateaza PressOne. „E mai bine pe timp de noapte”, spun surse din CNAS pentru publicația citata, fața de varianta de a aștepta mai multe…

- Medicul roman Dan Stamatiu, care și-a ucis amanta in Ungaria și l-a impușcat pe soțul acesteia, va fi adus in țara. Acesta este condamnat la inchisoare pe viața pentru crima pasionala comisa in urma cu opt ani, chiar in fața copiilor cuplului.

- Medicul pneumolog oradean Dan Stamatiu, in varsta de 62 de ani, va fi transferat din Ungaria la un penitenciar din Romania, unde iși va executa pedeapsa la inchisoare pe viața dictata pentru omor calificat și tentativa de omor calificat.

- Valerie Lungu și iubitul ei iși doresc sa devina parinți pentru prima data! Influencerița a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei și a partenerului sau de viața. Iata ce le-a marturisit vedeta fanilor ei de pe rețelele de socializare!

- Diabetul zaharat este o afecțiune cronica, caracterizata prin creșterea concentrației zaharului din sange. Este important sa depistam cat mai precoce primele semne, ca sa putem sa beneficiem de un tratament adecvat, pentru a preveni dezvoltarea complicațiilor