- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca a incercat sa ia legatura cu presedintele Klaus Iohannis si sa discute despre criza politica, insa acest lucru nu a fost posibil, mai ales dupa ce seful statului i-a transmis ca ar fi fost bine sa il contacteze inainte de a se fi declansat criza de…

- Copreședinții USR PLUS au incercat sa discute cu Iohannis. Barna nu a primit raspuns. Ce i-a spus președintele lui Cioloș Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a spus la Digi24 ca și el, și Dan Barna au incercat sa aiba o discuție cu președintele Klaus Iohannis, in contexul disputei politice din coaliție.…

- Politia ucraineana a intervenit sambata, la Kiev, impotriva sustinatorilor unui partid nationalist in apropierea biroului presedintelui Volodimir Zelenski atunci cand acestia au incercat sa rupa un cordon de securitate, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Manifestantii au reactionat cu spray-uri…

- Un tanar aflat la volanul uneia dintre mașinile avariate ca urmare a incidentului in care a fost implicat un elicopter miliar, care a aterizat forțat in sensul giratoriu de la Aviatorilor, a povestit experiența prin care a trecut. Și anume ce a observat, dar și cum a reacționat vazand ce se intampla…

- Unul dintre șoferii care au fost martori la aterizarea forțata a elicopterului Black Hawk a povestit pentru Digi24 ce s-a intamplat in piata Charles de Gaulle, dar și despre momentul in care un stalp a cazut peste mașina sa.

- Cadavrul unei turiste franceze in varsta de 29 de ani, disparute din 24 iunie, a fost gasit in apropierea unei faimoase plaje de pe insula greceasca Creta, a anuntat joi politia elena, citata de AFP.

- Accident matinal langa Aeroportul Internațional Chișinau. Un tanar a ajuns cu mașina de model Volkswagen peste bordura carosabilului și a accidentat un indicator de circulație. Totul s-a intamplat astazi, in jurul orei 06:00. Informația a fost confirmata de ofițera de presa, Natalia Stati.

- Un elev de 15 ani, din cadrul Colegiului Tehnologic Tomis, din municipiul Constanta, a fost agresat fizic de catre un barbat, in urma unui conflict spontan. Agresorul se suparase ca adolescentul facea galagie sub geamul lui.