Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin spune într-un interviu TV care urmeaza sa fie difuzat ca nu a apasat pe tragaciul pistolului care a tras un glonț real și a ucis-o pe regizoarea Halyna Hutchins pe platoul de filmare a filmului „Rust”, potrivit unui extras publicat miercuri, scrie Reuters.Baldwin,…

- Actorul american Alec Baldwin, vizat de doua plangeri pentru ca a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare la "Rust", si-a angajat un avocat din Los Angeles, Aaron S. Dyer de la cabinetul "Pillsbury Winthrop Shaw Pittman", potrivit site-ului de specialitate…

- Alec Baldwin vrea sa angajeze pe platourile de filmare politisti. Dupa incindetul care a rasunat in intreaga lume a filmului, iata ca celebrul actor dorește sa iși ia masuri de precauție. Așadar, oamenii legii prezenți pe platourile de filmare ar trebui sa foloseasca arme reale ori false, pentru ca…

- Actorul si producatorul Alec Baldwin cere Hollywood-ului sa angajeze pe platourile de filmare politisti care sa foloseasca arme reale ori false, dupa ce, pe 21 octombrie, in timpul filmarilor pentru westernul „Rust”, a tras cu o arma de recuzita incarcata cu un glont adevarat care a ucis-o pe Halyna…

- Halyna Hutchins, producatoarea de imagine a filmului Rust, a fost impușcata accidental pe platourile de filmre, dupa ce arma de recuzita a actorului Alec Baldwin s-a descarcat. Colegii Halynei au dezvaluit care au fost ultimele ei cuvinte, dupa ce a fost impușcata.

- Alec Baldwin, totul despre tragicul accident de pe platourile de filmare Zi neagra la Hollywood. Saptamana trecuta, o zi de filmare pentru un western s-a transformat intr-o tragedie. Alec Baldwin se afla in Santa Fe, New Mexico, la filmarile pentru Rust. Un film independent cu buget redus in care celebrul…

- Actorul american Alec Baldwin a transmis, pe Twitter, primul mesaj dupa ce a impușcat-o mortal pe Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. „Nu exista cuvinte sa-mi exprim starea de șoc și tristețea privind tragicul accident care a luat viața Halynei Hutchins, o soție, mama și colega noastra profund admirata....…

- Celebrul actor american a impușcat-o mortal, joi, 21 octombrie, pe directorul de imagine Halya Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, in timpul unor filmari la un western in New Mexico, SUA. Circumstanțele tragediei nu sunt inca stabilite. Halyna Hutchins și Joel Souza „au fost impușcați și…