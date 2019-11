Stiri pe aceeasi tema

- Un timișorean a surprins intr-o fotografie modul in care a fost „sancționat” un șofer pentru ca a blocat o intreaga parcare. Totul s,-a petrecut pe strada Versusului, unde soferul cu numere de Mehedinți si-a gasit mașina cu capacele de la roti pe capota și cu ștergatoarele ridicate. sursa foto: FB/…

- Un caz socant a avut loc, joi seara, in Onesti. Un barbat a murit intr-un accident teribil, nu inainte de a-si mutila sotia cu acid. Oamenii legii au ramas socati cand au constatat ce s-a intamplat.

- Neatenție fatala. Un barbat a fost lovit mortal de un automobil, in timp de traversa neregulamentar strada. Tragedia a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00 pe traseul Chisinau-Orhei. Victima, in varsta de 39 de ani, s-a stins din viata pana la sosirea ambulantei.

- Momentul a fost surprins de un alt conducator auto care se afla in trafic. Acesta a fotografiat microbuzul in care poate fi observat un autoturism Opel. Autoutilitara are ușile din spate intre-deschise pentru ca autoturismul sa incapa in interior. Acestea sunt asigurate cu o chinga pentru…

- Pompierii din Ialomita au intervenit duminica pentru salvarea unui barbat care a cazut sambata intr un canal cu apa la Movilita, el ramanand pe capota masinii toata noaptea, anunta News.ro.

- Patru persoane au ajuns la spital, printre care și doi copii, cu varste de 5 și de 7 ani, dupa ce un șofer baut a provocat, marți, un accident in județul Constanța, in timp ce incerca sa intoarca mașina peste linia continua.Potrivit polițiștilor constanțeni, un barbat de 34 de ani a condus,…

- Imagini teribile au fost facute publice pe rețelele de socializare, unde un barbat a surprins momentul in care un barbat aflat la volanul unei mașini a incercat sa intre intr-o ursoaica și puiul ei.